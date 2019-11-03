عبد الرحمن بن مساعد يذهب إلى مطعم في البوليفار الرياض ويكشف عن موقف غير متوقع تفاجأ به !

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، بأنه ذهب إلى مطعم في البوليفار من أجل تناول وجبة العشاء هناك. وأضاف بن مساعد عبر حسابه الرسمي “تويتر” :تعشيت في مطعم في البوليفار منطقة جميلة ومبهجة.. ليس هذا المهم .. شاهدت اتنين من المعارف من أشد منتقدي موسم الرياض!.
ورد فايز العرابي الحارثي على بن مساعد قائلًا:في ( سلوم ) النقد يالأمير ..أن لا تقطع وصلك و علاقتك بمن تنتقده ، فلربما هؤلاء استبدلا ( مَنْ ) بـ ( ما ) فأصبح المكان الذي تفجرت عليه أساليب نقدهما بيئة صديقة. ليرد بن مساعد عليه قائلًا:لا يمكن ياغالي أن يكون الشخص من أشد من ينتقد موسم الرياض بكل مافيه و ما يسميه( ما يحدث في البوليفار ) ويتعشى هناك!.
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