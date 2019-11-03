“المرور” يحذر من مخالفة الوقوف في الممنوع وفي الشوارع ذات الرصيف الأصفر

حذّرت الإدارة العامة للمرور من الوقوف في جميع المواضع المشار إليها بإشارة “ممنوع الوقوف”، كما يشمل ذلك عدم الوقوف في الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
وتبلغ قيمة المخالفة بالوقوف في الأماكن غير المخصصة لذلك, وفق جدول المخالفات رقم 1، من 100-150 ريالا، مع إمكانية حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه. يُذكر أن “المرور” أطلق خدمة “باشر” ليستطيع رجل المرور تسجيل المخالفة مباشرة بجهازه المحمول دون الحاجة لإيقاف المخالفين، وترد لمالك السيارة رسالة خلال دقائق بتسجيل المخالفة وبياناتها.
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