التعليم تحذر من إلحاق الأطفال بروضات غير مرخصة

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن شروط قبول الطفل في الصف الأول الابتدائي في العمر من 5 سنوات و6 شهور إلى 5 سنوات و9 شهور يتطلب أن يكون لدى الطفل شهادة مرحلة رياض أطفال من روضة مرخصة نظامياً، مبيناً أن هناك بعض أصحاب عقارات يقومون بتأجير منازلهم واستخدامها كمدارس مع العلم أن من يقوم على تشغيلها لا يوجد لديه رخصة من الجهة المانحة للترخيص، إضافة إلى افتقار تلك المباني لأدنى وسائل الأمن والسلامة، حيث إنها لا تخضع لأي جهة رقابية ما يجعل الخطر أكبر بسبب عدم الكشف على تلك المنازل أو الشقق للتأكد من صلاحيتها من قبل الجهات المسؤولة كالدفاع المدني والبلدية ولجان المعاينة المختصة في إدارة التعليم.
من مواصفات دور الحضانة
يراعى أن تكون قدر الإمكان في الدور الأرضي
يخصص لكل 7 أطفال حجرة مناسبة
تكون مستقلة غير ملحقة بسكن آخر
الحجرات واسعة وجيدة الإضاءة والتهوية
دورات المياه مناسبة للأطفال من حيث التصميم
فناء واسع وحديقة مظللة ومزروعة
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