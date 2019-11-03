تقني مكة يؤهل 875 متدربا في الأسبوع الأول من أتقن5

وأشاد المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، فيصل عقيل كدسة، بجهود الجميع في تنفيذ البرنامج الذي اعتمدت المؤسسة إطلاق مرحلته الخامسة لتدريب المواطنين والمواطنات، وإكسابهم المهارات في التخصصات المختارة، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع، وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشكلات المهنية والتقنية في الحياة اليومية، والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة وتحديد حجم المشكلة التقنية والمهنية.
وأوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن البرنامج يستمر 3 أسابيع، ويقدم كل دورة خلال 4 أيام فقط، في الفترة من الـ4 عصرا حتى الـ8 مساءً لكل من يرغب في الالتحاق، بشروط هي: أن يكون المتقدم أكبر من 15 عاما، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، كذلك ضرورة امتلاك المتقدمين والمتقدمات هويات سارية المفعول، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ200 ريال.
تخصصات شملها التدريب
الكهرباء والتمديدات المنزلية
التبريد والتكييف
صيانة السيارات
الأمن السيبراني
صيانة الجوال
شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية
أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو
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