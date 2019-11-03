تقني مكة يؤهل 875 متدربا في الأسبوع الأول من أتقن5

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، تأهيل 875 من المتدربين، منهم 549 مواطنا بـ62.7%، والمواطنات 326 بـ37.3%، وذلك حتى نهاية الأسبوع الأول ضمن برنامج التدريب المجتمعي «أُتقن 5» الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في كليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربه، وفروع الكليات التقنية في أضم ورنية وميسان والقوز، وكلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

وأشاد المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، فيصل عقيل كدسة، بجهود الجميع في تنفيذ البرنامج الذي اعتمدت المؤسسة إطلاق مرحلته الخامسة لتدريب المواطنين والمواطنات، وإكسابهم المهارات في التخصصات المختارة، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع، وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشكلات المهنية والتقنية في الحياة اليومية، والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة وتحديد حجم المشكلة التقنية والمهنية.

وأوضح رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن البرنامج يستمر 3 أسابيع، ويقدم كل دورة خلال 4 أيام فقط، في الفترة من الـ4 عصرا حتى الـ8 مساءً لكل من يرغب في الالتحاق، بشروط هي: أن يكون المتقدم أكبر من 15 عاما، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، كذلك ضرورة امتلاك المتقدمين والمتقدمات هويات سارية المفعول، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ200 ريال.

تخصصات شملها التدريب

الكهرباء والتمديدات المنزلية

التبريد والتكييف

Advertisements

صيانة السيارات

الأمن السيبراني

صيانة الجوال

شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية

أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو