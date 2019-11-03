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معالجة التشوه البصري في الحرث

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أوضح رئيس بلدية محافظة الحرث المهندس أحمد مجيري أن البلدية بدأت حملتها لمعالجة التشوه البصري بقرى المحافظة لرفع مستوى الإصحاح البيئي، وتستمر الحملة شهراً، حيث تشمل قرى المحافظة ومركز الخشل بالتنسيق مع المحافظة والجهات الخدمية الأخرى، مبينا أنه

تم البدء بالعمل في الحملة في قرى الراحة التي شملت قرية عشة سبيع وصلاصل والمرماد وعشة عقيلة والقومة والراحة وأم الحصم والصوان وأم الحجل وجميع القرى بالمحافظة ومركز الخشل.

وكانت كمية النفايات والمخلفات التي رُفعت منذ بدء الحملة 680 طناً، ويجري العمل بعدد 3 شيولات و4 قلابات و4 ضواغط صغيرة وكبيرة و2 بوكات وعدد 70 عامل نظافة.


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