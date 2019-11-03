تم البدء بالعمل في الحملة في قرى الراحة التي شملت قرية عشة سبيع وصلاصل والمرماد وعشة عقيلة والقومة والراحة وأم الحصم والصوان وأم الحجل وجميع القرى بالمحافظة ومركز الخشل.
وكانت كمية النفايات والمخلفات التي رُفعت منذ بدء الحملة 680 طناً، ويجري العمل بعدد 3 شيولات و4 قلابات و4 ضواغط صغيرة وكبيرة و2 بوكات وعدد 70 عامل نظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة التشوه البصري في الحرث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.