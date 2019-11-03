السفير الفنلندي يشيد بتميز تعليم عسير

السفير الفنلندي خلال اطلاعه على برامح التعليم (تصوير: سلطان الفيفي)

أكد السفير الفنلندي لدى المملكة آنتي روتوفيوري أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير متميزة في عدد من الجوانب التعليمية من أبرزها التعلم الإلكتروني والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، إضافة إلى مهنية القادة والصلاحيات الممنوحة لهم وخدمة المستفيد، فيما خاطب منسوبي ابتدائية الملك عبدالعزيز بأبها قائلا «وجدنا دعمكم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحكم إياهم فرصة الاندماج والتشارك مع التلاميذ الآخرين». جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء الماضي لعددٍ من مدارس المنطقة، حيث اطلع خلالها على سير العملية التعليمية، ونماذج من إستراتيجيات التدريس، وبيئات التعلم، وبرامج النمو المهني للمعلمين والمعلمات، وسبل تمكين المدارس، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتنمية مهارتهم الحياتية لاسيما تلك المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين.



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