وعود مياه نجران تتبخر وأزمة السقيا تنعش السوق السوداء

أجمع عدد من أهالي المحافظات الشمالية بمنطقة نجران على أن انقطاع مشروع السقيا بشكل مستمر اضطرهم إلى السقيا على حسابهم الخاص من السوق السوداء، مطالبين بحل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم مع مشروع محطات وشبكات مياه الشرب.

نتائج المخبرية

أبدى عدد كبير من أهالي محافظتي حبونا وبدر الجنوب استياءهم من عدم تنفيذ مديرية المياه لوعودها في إيجاد حلول لمعالجة شح المياه، وتوقف معالجة الآبار الحكومية لعدة سنوات بعد ظهور النتائج المخبرية التي تبين عدم صلاحية المياه كيميائيا مثل بئري فرسة وحلال، وعدم استكمال مشاريع محطات وشبكات مياه الشرب إلى جانب عدم توفير متعهد جديد للسقيا بعد انتهاء عقد المقاول السابق دون تجديده أو التعاقد مع آخر وانقطاع السقيا لأكثر من أسبوعين، فضلاً عن تأخر تنفيذ محطة الضخ بحبونا، علماً بأن مشروع المياه الوحيد يصل الخزان الرئيسي بالمحطة.

خط الضخ

أكد هادي آل زاهر من حبونا أنه نظراً لتنفيذ العديد من مشاريع مياه الشرب بالمحافظة دون تشغيلها ومرور أكثر من 13 سنة على بعضها، والبعض الآخر قارب 10 سنوات منها محطات المياه بالرغم من وصول خط الضخ الرئيسي من مياه الوجيد للمحطة وشبه جاهزيتها، فلم يتبقَ سوى عشرات الأمتار لربطها بالشبكة بمخطط حبونا وقراها (المصلب - قشيعه - السبت - عصيم - سبوحه - قابل منيف).

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محطات وشبكات

أجمع علي آل بحري، وظافر آل سعد، ومحمد آل سويد، على أن محطة مركز المجمع التي قاربت 10 سنوات على تنفيذها واعتماد مشروع تشغيلها أُغلقت، وأن محطة المجمع متكاملة بدون شبكات ولم يكن لمركز المجمع نصيب منها، مؤكدين أن انقطاع السقيا يتكرر كل عام، مطالبين بعدم انتظار انتهاء عقد المتعهد ثم البحث عن حلول، مضيفين أن سكان مركز الخانق بمحافظة بدر الجنوب يعانون انقطاع السقيا الذي كلفهم عناء البحث عن توفير الماء لمنازلهم في ظل شح وجفاف المنطقة، مطالبين مركز الحرشف بحبونا بإنهاء معاناة المحافظات الشمالية بربط محطات وشبكات المياه.

طرح وترسية

أكد لـ«دوت الخليج» مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران فايز بن علي لسلوم أن عقود السقيا الحالية انتهت، مبينا أنه تم طرح وترسية عدد من العقود الجديدة، مؤكدا أنه يجري حاليا تسليم المواقع للمقاولين لبدء العمل، مشيرا إلى أنه يمكن للمستفيدين مراجعة فروع خدمات المياه في المحافظات في حال عدم الاستفادة من الخدمة.