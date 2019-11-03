1350 داعية في برنامج التأهيل الأول

ويلقي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن فهد الفريح، في اليوم الثاني للبرنامج، محاضرة بعنوان «سلامة الفكر وأثره على الداعية». كما يلقي مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن أحمد الفيفي محاضرة بعنوان «أساليب ووسائل الدعوة وتحقيقها للأمن الفكري».
ويصاحب البرنامج إقامة ورشة عمل متخصصة بـ «نظام الفسح الإلكتروني تيسير»، تستعرض المميزات والمشاكل والحلول، يلقيها مدير إدارة الدعوة الإلكترونية بالوزارة عبدالحميد بن محمد العرفج، وذلك صباح يوم الإثنين بالقاعة الرئيسة بفرع الوزارة.
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