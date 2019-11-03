1350 داعية في برنامج التأهيل الأول

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تنطلق اليوم فعاليات ملتقى «برنامج تأهيل الدعاة والداعيات الأول» بمنطقة جازان، الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه الوزارة ممثلة بفرعها بجازان، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمنطقة بمشاركة أكثر من 1350 من الدعاة والداعيات بالمنطقة. ويُفتتح البرنامج الذي يُعد باكورة لبرامج تعنى بتأهيل وتأصيل الدعاة وتطويرهم فيما يخدم الدعوة إلى الله على بصيرة ومنهج الوسطية والاعتدال، بمحاضرة علمية لوكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل يتحدث خلالها عن موضوع «التأهيل العلمي للداعية» دروس مستفادة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويلقي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن فهد الفريح، في اليوم الثاني للبرنامج، محاضرة بعنوان «سلامة الفكر وأثره على الداعية». كما يلقي مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن أحمد الفيفي محاضرة بعنوان «أساليب ووسائل الدعوة وتحقيقها للأمن الفكري».

ويصاحب البرنامج إقامة ورشة عمل متخصصة بـ «نظام الفسح الإلكتروني تيسير»، تستعرض المميزات والمشاكل والحلول، يلقيها مدير إدارة الدعوة الإلكترونية بالوزارة عبدالحميد بن محمد العرفج، وذلك صباح يوم الإثنين بالقاعة الرئيسة بفرع الوزارة.