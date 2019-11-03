جازان تؤهل 21 طالبا مدربا بالمملكة

مهارات حياتية
أكد مدير تعليم جازان إبراهيم أبوهادي لـ«دوت الخليج» أهمية المنافسات التي ستنعكس إيجابيا على الطلاب المشاركين وتزيد من ثقتهم بأنفسهم بالعديد من المهارات الحياتية، مشيرا إلى أنها ستعمل على صقل مواهبهم في جوانب الإلقاء والإقناع والتأثير ومواجهة الجمهور، مرحبا بجميع المشاركين في المشروع من مختلف مناطق المملكة.
تنمية مهارات
أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان محمد النعمي لــ«دوت الخليج» أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تدريب وتثقيف أقرانهم وإكساب الطلاب بعض المهارات المهمة التي يتطلبها العصر وتتمثل في مهارات التواصل والحوار واتخاذ القرار والقدوة والمشاركة في تعديل بعض السلوكيات داخل المجتمع، مبينا أن المشاركين سيتنافسون على الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية، مشيرا إلى أن الفعاليات ستتضمن جانبا إثرائيا وتدريبيا لجميع الطلاب ومرافقيهم وجانبا ترفيهيا يتم من خلاله تسليط الضوء على المنطقة والأماكن السياحية والأثرية، مقدما الشكر للمدير العام للتعليم على دعمه ولإدارة النشاط الطلابي وجميع اللجان العاملة على جهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات المشروع.
أبرز أهداف البرنامج
صقل مواهب المشاركين ودعمهم
تنمية مهارات الطلاب المشاركة في تعديل السلوكيات بالمجتمع
التدريب والتثقيف
زيادة ثقة الطلاب عند مواجهة الجمهور
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