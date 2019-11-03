أداء صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس، صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود - رحمها الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. كما أدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعد بن محمد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وأبناء الفقيدة الأمراء «خالد وبندر وفهد ومحمد»، وعدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.