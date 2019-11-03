تعزية الكاميرون في ضحايا الانهيار الأرضي

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء مماثلة للرئيس بول بيا، وقال ولي العهد «بلغني نبأ الانهيار الأرضي الذي حدث غرب جمهورية الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين».
انهيار غرب الكاميرون
الحادث وقع نتيجة هطول أمطار غزيرة
34 شخصا لقوا مصرعهم
تهدم العديد من المنازل
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