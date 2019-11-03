السعودية اليوم / اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لجمعية جراحي العظام بالأردن



عمّان 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الأردنية لجراحي العظام في نقابة الأطباء، بمشاركة حوالي 800 طبيب من الأردن وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر باستخدام العمليات الحديثة في جراحة منظار المفاصل والكتف، إضافة إلى استخدام النماذج الحديثة المعتمدة عالميًا في مجال جراحة واستبدال المفاصل والطب الرياضي.

ودعت التوصيات إلى تكرار جلسة لقاء الخبراء التي عقدت لأول مرة في المؤتمر ونُوقشت خلالها حالات معقدة والتوصل لحلول طبية لها.

يذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة 14 جمعية ورابطة عالمية وأمريكية وأوروبية وإقليمية وعربية مختصة بجراحة العظام.

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