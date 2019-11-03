محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك. وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض". ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.البوسنة والهرسك زلزال مقياس ريختر 03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 12:22 AM لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية Advertisements زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك. وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض". ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. الكلمات المفتاحية ، زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك ،

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