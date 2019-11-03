، "تعليم جازان" يستضيف منافسات "الطالب المدرب" على مستوى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينطلق اليوم الأحد بمشاركة 30 طالبًا يمثلون 21 إدارة تعليمية

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جميع استعداداتها لاستضافة فعاليات البرنامج الوزاري "الطالب المدرب"، والذي ينطلق اليوم الأحد بمشاركة (30) طالبًا يمثلون (21) إدارة تعليمية بالمملكة، ويستمر لمدة خمسة أيام بفندق هوليداي جازان.

ورحب المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بجميع المشاركين بالمشروع في منطقة جازان، مؤكدًا أهمية هذه المنافسات والتي ستنعكس إيجابيًا على الطلاب وتزيد من ثقتهم بأنفسهم بالعديد من المهارات الحياتية، كما ستعمل على صقل موهبتهم خصوصًا في جوانب الإلقاء والإقناع والتأثير ومواجهة الجمهور، متمنيًا للجميع التوفيق.

وبيّن مدير إدارة النشاط الطلابي محمد بن إبراهيم النعمي أن المشروع يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ليكونوا قادرين على تدريب وتثقيف أقرانهم، بالإضافة إلى إكساب الطلاب بعض المهارات المهمة والتي يتطلبها العصر كمهارة التواصل، الحوار، اتخاذ القرار، والقدوة، والمشاركة في تعديل بعض السلوكيات داخل المجتمع، مضيفًا أن المشاركين سيتنافسون على الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية.

كما ستتضمن الفعاليات جانبًا إثرائيًا وتدريبيًا لجميع الطلاب ومرافقيهم وجانبًا ترفيهيًا سيتم من خلاله تسليط الضوء على المنطقة والأماكن السياحية والأثرية، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم على دعمه وللمساعد للشؤون التعليمية وجميع اللجان العاملة على جهودهم.

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