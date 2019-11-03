، لغم زرعته "طالبان" يقتل 9 تلاميذ 4 منهم أبناء لمقاتليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - المنطقة تخضع لسيطرة الحركة

قُتل تسعة تلاميذ أفغان اليوم (السبت) عندما انفجر فيهم لغم وهم في طريقهم إلى المدرسة؛ ليكونوا أحدث الضحايا المدنيين الذين تتزايد بينهم أعداد القتلى والمصابين.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم شرطة إقليم طخار أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة طالبان. ولأن قوات الأمن شنت هجمات لطردها زرعت طالبان ألغامًا مضادة للأفراد.

وأوضح المتحدث أن أعمار الأطفال القتلى تتراوح بين تسع سنوات و12 سنة، وأن أربعة منهم أبناء أسرة تنتمي لطالبان.

وارتفعت أعداد القتلى المدنيين إلى مستويات قياسية هذا العام على الرغم من جهود الولايات المتحدة وطالبان لإبرام اتفاق سلام.أفغانستان طالبان انفجار لغم