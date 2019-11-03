السعودية اليوم / زلزال قوته 1ر5 درجة يضرب البوسنة والهرسك



واشنطن 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم البوسنة والهرسك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: " إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

23:40ت م

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