شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة القصيم لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:28 مساءً, 2 نوفمبر 2019 م المناطق _ الرياض أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام ، موضحاً أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية ولم يشمل ذلك إيقافه ، وبيّن المتحدث الإعلامي بأن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقاً لمقتضيات إجراءات قضيةٍ أخرى لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من قام بتسجيل وترويج هذا المقطع وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية . والله ولي التوفيق ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شرطة القصيم لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.