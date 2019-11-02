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صالة الوجبات الرمضانية بمحايل تتحول لمواقف للمركبات!
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
رصدت “متابعات الخليج 365” اليوم توقف عدد من المركبات داخل الصالة المخصصة للسوق الرمضاني بمحافظة محايل عسير.
وقال الأهالي: إن توقف هذه المركبات قد يؤثر على المنظر العام لصالة عرض الوجبات الرمضانية، والتي عملت البلدية على تنفيذها مؤخرًا؛ وذلك دعمًا للأسر المنتجة لكي يستطيعوا عرض منتجاتهم الرمضانية بداخلها.
وأشار الأهالي إلى أن هذه الصالة استخدمت بصورة غير لائقة، مطالبين بالمحافظة على مثل هذه المواقع، والتي تعود بالنفع والفائدة على الأسر المنتجة تحديدًا، كما طالبوا الجهات المختصة بضرورة حماية هذه المواقع وتأمينها بكاميرات للمراقبة؛ حتى لا تكون عرضة للعبث والتخريب.
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