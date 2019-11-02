شكرا لقرائتكم شرطة القصيم تنفي إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-02 شرطة القصيم تنفي إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام متابعات الخليج 365 - واس أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أنه لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام ، موضحاً أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية ولم يشمل ذلك إيقافه.

وبيّن المتحدث الإعلامي أن إيقاف متابعات الخليج 365 المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقاً لمقتضيات إجراءات قضيةٍ أخرى لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من قام بتسجيل وترويج هذا المقطع وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.







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