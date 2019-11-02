مدني مكة يحرر يد شخص دخلت فيها جسم معدني

2019-11-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، بلاغًا يفيد بدخول جسم معدني إلى يد شخص بسبب حادث مروري.

Advertisements

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد، خالد مبارك الجهني: إن المدني تبلغ من طوارئ مستشفى الملك فهد باحتجاز يد الشخص بجسم معدني، حيث تم توجيه فريق الإنقاذ، واتضح دخول جسم معدني باليد اليسرى نتيجة حادث مروري.

وأضاف أنه تم إخراج الجسم المعدني وتحرير اليد تحت إشراف فريق طبي من المستشفى والشخص بصحة جيدة.