مؤتمر هام لـ أرامكو غدًا لكشف تفاصيل الطرح الأولي

2019-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية ستعقد مؤتمرًا صحافيًّا يوم غد الأحد، فيما تترقب أسواق العالم الإعلان عن حدث هام في ذلك المؤتمر قد يكون به تفاصيل مهمة حول خطة وموعد الطرح العام الأولي للشركة في حال صدقت التوقعات، بحسب مصادر “العربية”.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم السبت، عن خمسة مصادر لم تسمها، أن الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية ربما يكون يوم غد الأحد.

وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

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وكان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريبًا، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض الأسبوع الماضي: إن الطرح “سيحدث قريبًا، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب”.

وأضاف: “سيكون أولًا وقبل كل شيء قرارًا سعوديًّا.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان”.

ووفقًا لمصادر وكالة “رويترز” للأنباء، فإن مسؤولين ومستشارين من أرامكو عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج متوقعة يوم الأحد.

ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمائة من الشركة في البورصة السعودية لجمع ما بين 20 مليارًا إلى 40 مليار دولار على الأقل.