‎بدء الدوام الشتوي بجميع مراحل التعليم في عسير

2019-11-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أعلنت إدارة تعليم عسير بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي، لجميع المدارس بجميع مراحلها للبنين والبنات اعتبارًا من يوم غد الأحد.

Advertisements

وأصدر مدير تعليم عسير، سعد الجوني، تعميمًا لمدارس المنطقة أكد فيه أن بداية الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة الـ7:15، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ7:30 صباحًا.

كما اعتمد الجوني بداية الدوام الصيفي يوم الأحد الموافق 5/ 8/ 1441هـ، بحيث يكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة صباحًا والاصطفاف الصباحي الساعة 6.45.