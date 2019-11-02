، نادي بيشة.. انطلاق اللقاء التعريفي الأول لمنظمة "التوستماسترز" ،

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نظم نادي بيشة بمحافظة بيشة اللقاء التعريفي الأول لمنظمة التوستماسترز، بـحـضور عددٍ من المشتركين، وعددٍ من مديري الإدارات والمسؤولين والأهالي في بيشة، ضمن اهتمام نادي بيشة بأهالي المحافظة في تطوير قدراتهم وتنمية مهـارات التواصل وفـن الإلقـاء والخطـابة والقيادة، من خلال رفع درجة الثقة في النفـس وتـطوير الـذات، حيث يساعد الأعضاء على إتقان فنون الحديث والإنصات والتفكيـر والارتجال، من خلال منهج تعـليمي يعتمد علـى مبدأ الـنقاشات والممارسة العملية.
وكان اللقاء قد شهد تفاعلاً كبيرًا من الحضور، إضافة إلى التذكير بأهداف ومميزات النادي، إلى جانب استعراض طريقة وآلية التمرين والتدريب وطـرق اكتـساب المهارات، مما يعد الاستثمار الأمثل لأهالي بيشة، والذي سينعكس أثره الإيجابي على رفع الكفاءة والإنتاجية، كما سيُسهم بمشيئة الله في تعليم فنون القيادة ، وتنمية الذات والتأهيل في العمل، وفي مجالات الحياة الأخرى، وسيكون عدد اللقاءات من لقاءين إلى ٤ لقاءات في الشهر، ولكل لقاء أجندة خاصة بمحاور التدريب المختلفة.
يُشار إلى أن منظمة التوستماسترز تعد من المنظمات الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات والمهارات القيادية، وتهدف لتطوير المهارات القيادية والخطابية لأعضائها، ومساعدتهم على تعلم فنون الإصغاء والتفكير وتعزيز الثقة بالنفس، حيث تأسست في عام 1932م من خلال افتتاح أول نادٍ لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط حاليًا في أكثر من 142 دولة ويبلغ عدد أعضائها قرابة 345 ألف عضو، وعددها في مدن المملكة أكثر من 300 نادٍ.نظم نادي بيشة بمحافظة بيشة اللقاء التعريفي الأول لمنظمة التوستماسترز، بـحـضور عددٍ من المشتركين، وعددٍ من مديري الإدارات والمسؤولين والأهالي في بيشة، ضمن اهتمام نادي بيشة بأهالي المحافظة في تطوير قدراتهم وتنمية مهـارات التواصل وفـن الإلقـاء والخطـابة والقيادة، من خلال رفع درجة الثقة في النفـس وتـطوير الـذات، حيث يساعد الأعضاء على إتقان فنون الحديث والإنصات والتفكيـر والارتجال، من خلال منهج تعـليمي يعتمد علـى مبدأ الـنقاشات والممارسة العملية.
وكان اللقاء قد شهد تفاعلاً كبيرًا من الحضور، إضافة إلى التذكير بأهداف ومميزات النادي، إلى جانب استعراض طريقة وآلية التمرين والتدريب وطـرق اكتـساب المهارات، مما يعد الاستثمار الأمثل لأهالي بيشة، والذي سينعكس أثره الإيجابي على رفع الكفاءة والإنتاجية، كما سيُسهم بمشيئة الله في تعليم فنون القيادة ، وتنمية الذات والتأهيل في العمل، وفي مجالات الحياة الأخرى، وسيكون عدد اللقاءات من لقاءين إلى ٤ لقاءات في الشهر، ولكل لقاء أجندة خاصة بمحاور التدريب المختلفة.
يُشار إلى أن منظمة التوستماسترز تعد من المنظمات الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات والمهارات القيادية، وتهدف لتطوير المهارات القيادية والخطابية لأعضائها، ومساعدتهم على تعلم فنون الإصغاء والتفكير وتعزيز الثقة بالنفس، حيث تأسست في عام 1932م من خلال افتتاح أول نادٍ لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط حاليًا في أكثر من 142 دولة ويبلغ عدد أعضائها قرابة 345 ألف عضو، وعددها في مدن المملكة أكثر من 300 نادٍ.
نادي بيشة منظمة التوستماسترز
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 11:24 PM
تستهدف تنمية مهـارات التواصل والخطابة والقيادة بين الأعضاءنادي بيشة.. انطلاق اللقاء التعريفي الأول لمنظمة "التوستماسترز"
نظم نادي بيشة بمحافظة بيشة اللقاء التعريفي الأول لمنظمة التوستماسترز، بـحـضور عددٍ من المشتركين، وعددٍ من مديري الإدارات والمسؤولين والأهالي في بيشة، ضمن اهتمام نادي بيشة بأهالي المحافظة في تطوير قدراتهم وتنمية مهـارات التواصل وفـن الإلقـاء والخطـابة والقيادة، من خلال رفع درجة الثقة في النفـس وتـطوير الـذات، حيث يساعد الأعضاء على إتقان فنون الحديث والإنصات والتفكيـر والارتجال، من خلال منهج تعـليمي يعتمد علـى مبدأ الـنقاشات والممارسة العملية.
وكان اللقاء قد شهد تفاعلاً كبيرًا من الحضور، إضافة إلى التذكير بأهداف ومميزات النادي، إلى جانب استعراض طريقة وآلية التمرين والتدريب وطـرق اكتـساب المهارات، مما يعد الاستثمار الأمثل لأهالي بيشة، والذي سينعكس أثره الإيجابي على رفع الكفاءة والإنتاجية، كما سيُسهم بمشيئة الله في تعليم فنون القيادة ، وتنمية الذات والتأهيل في العمل، وفي مجالات الحياة الأخرى، وسيكون عدد اللقاءات من لقاءين إلى ٤ لقاءات في الشهر، ولكل لقاء أجندة خاصة بمحاور التدريب المختلفة.
يُشار إلى أن منظمة التوستماسترز تعد من المنظمات الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات والمهارات القيادية، وتهدف لتطوير المهارات القيادية والخطابية لأعضائها، ومساعدتهم على تعلم فنون الإصغاء والتفكير وتعزيز الثقة بالنفس، حيث تأسست في عام 1932م من خلال افتتاح أول نادٍ لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط حاليًا في أكثر من 142 دولة ويبلغ عدد أعضائها قرابة 345 ألف عضو، وعددها في مدن المملكة أكثر من 300 نادٍ.نظم نادي بيشة بمحافظة بيشة اللقاء التعريفي الأول لمنظمة التوستماسترز، بـحـضور عددٍ من المشتركين، وعددٍ من مديري الإدارات والمسؤولين والأهالي في بيشة، ضمن اهتمام نادي بيشة بأهالي المحافظة في تطوير قدراتهم وتنمية مهـارات التواصل وفـن الإلقـاء والخطـابة والقيادة، من خلال رفع درجة الثقة في النفـس وتـطوير الـذات، حيث يساعد الأعضاء على إتقان فنون الحديث والإنصات والتفكيـر والارتجال، من خلال منهج تعـليمي يعتمد علـى مبدأ الـنقاشات والممارسة العملية.
وكان اللقاء قد شهد تفاعلاً كبيرًا من الحضور، إضافة إلى التذكير بأهداف ومميزات النادي، إلى جانب استعراض طريقة وآلية التمرين والتدريب وطـرق اكتـساب المهارات، مما يعد الاستثمار الأمثل لأهالي بيشة، والذي سينعكس أثره الإيجابي على رفع الكفاءة والإنتاجية، كما سيُسهم بمشيئة الله في تعليم فنون القيادة ، وتنمية الذات والتأهيل في العمل، وفي مجالات الحياة الأخرى، وسيكون عدد اللقاءات من لقاءين إلى ٤ لقاءات في الشهر، ولكل لقاء أجندة خاصة بمحاور التدريب المختلفة.
يُشار إلى أن منظمة التوستماسترز تعد من المنظمات الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات والمهارات القيادية، وتهدف لتطوير المهارات القيادية والخطابية لأعضائها، ومساعدتهم على تعلم فنون الإصغاء والتفكير وتعزيز الثقة بالنفس، حيث تأسست في عام 1932م من خلال افتتاح أول نادٍ لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط حاليًا في أكثر من 142 دولة ويبلغ عدد أعضائها قرابة 345 ألف عضو، وعددها في مدن المملكة أكثر من 300 نادٍ.
، نادي بيشة.. انطلاق اللقاء التعريفي الأول لمنظمة "التوستماسترز" ،
المصدر : الخليج 365
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