ISTILAM TARIH ALIQAMA : الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة برقم الاقامة عبر رابط بوابة نظام ابشر...

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، كما نعلم دائماً أن المملكة العربية السعودية تسعي لراحة مواطنيها بتطوير خدماتها الإلكترونية، ولكي توفر الوقت والجهد لدي مواطنيها ومغتربيها فقد قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمصلحة لمعرفتها، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم رابط وطريقة الاستعلام عنها برقم الاقامة عبر بوابة ابشر الإلكترونية أسفل هذا المقال.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة

جدير بالذكر أن تلك الخدمة تخدم المغتربين والوافدين للمملكة العربية السعودية، فمن خلالها تستطيع بكل سهولة معرفة تاريخ انتهاء اقامتك في المملكة كما يمكن معرفة صلاحية الإقامة، فقد وفرتها موقع ابشر وزارة الداخلية، فدائماً تقوم بوابة ابشر باطلاق خدمات إلكترونية تسهل على الجميع اداء احتياجاتهم من المصالح الحكومية، كما تحرص على عمل صيانة دورية على المشكلات الفنية لديها حتي لا يواجه احد أي مشكلة.

رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة برقم الاقامة

وللاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة برقم الاقامة يرجي اتباع الخطوات المرفقة:-