موعد صرف الدفعة رقم 24 من برنامج حساب المواطن ونتيجة الأهلية لشهر نوفمبر 2019

بالتزامن مع اقتراب صرف الدفعة رقم 24 من برنامج حساب المواطن، يتسائل عدد كبير من المواطنين عن نتيجة الأهلية، لذلك قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن النتائج من خلال الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أشار إلى أن الدفعة 24 من برنامج حساب المواطن سيتم صرفها كما هو معتاد يوم العاشر من كل شهر ميلادي الموافق يوم الأحد 13 ربيع الأول 1441، من كافة المصارف.

موعد صرف الدفعة 24 من برنامج حساب المواطن

اعتاد برنامج حساب المواطن أن يقوم بإيداع جميع مبالغ الدعم للمواطنين المستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بشكل ثابت، مع التقديم أو الـتأخير ليوم واحد على الأكثر في حالة مصادفة ذلك اليوم ليوم عطلة رسمية، ولكن في ذلك الشهر لن يتصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية مما يعني أن موعد الصرف سيكون في نفس الموعد وهو يوم الأحد 10 نوفمبر 2019/ 13 ربيع الأول 1441.

نتائج الأهلية في الدفعة 24 من برنامج حساب المواطن

أعلن القائمين على برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي عن إصدار نتيجة الأهلية للدفعة الـ 24 لجميع المستفيدين الذين تنطبق عليهم جميع الشروط الخاصة بالبرنامج، ومنها أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية، ومقيم داخل المملكة العربية السعودية في الـ 12 شهر الماضي طول الوقت على أن لا يكون قد أقام خارجها ما يزيد عن 90 يوم، كما يجب أن تكون البيانات المسجلة دقيقة للغاية حتى تتوافق مع الموجودة في الجهات المعنية.