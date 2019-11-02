قرار ملكي عاجل يمنح منصبا جديدا لولي العهد السعودي

قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، منح منصب جديد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بتوليته رئاسة صندوق استثماري أنشأه حديثا يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

وأوضح الأمر الملكي أن الصندوق الاستثماري، ستكون مهمته مرتبطة بفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، من أجل بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

​وقرر الملك سلمان أن يترأس تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاستثماري، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. بحسب "سبوتنيك".

كما سيشارك في عضوية مجلس إدارة الصندق، الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعودي، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وهندي بن عبدالله السحيمي، وعبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينا للصندوق.

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​وأوصى الأمر الملكي، أن يضم الصندوق في عضوية مجلس إدارته اثنين من ذوي الخبرة المالية.

وأشار الأمر الملكي، إلى أن تمويل الصندوق الاستثماري، سيتم من خلال إيرادات مواسم السعودية.

وستقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بحسب الأمر الملكي، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة، خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوما، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الصندق.