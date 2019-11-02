أفضل شركات الاتصالات في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم خدمات الإنترنت في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019م، وذلك ضمن مؤشرات تقرير “مقياس”، الذي يهدف إلى رصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل بلغ 45.4 ميجابت في الثانية، كما حققت أفضل نسبة تحسن تصل إلى 22% مقارنة بالربع الماضي، بينما بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 38.8 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 9.9%. أما شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) فقد شهد متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لها تراجعًا، حيث بلغ 32.4 ميجابت في الثانية بنسبة انخفاض تصل إلى 1.5%. وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أظهر التقرير أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD، بنسبة 80% مما يُبث عبر شبكات شركة (موبايلي)، و79% عبر شبكات شركة (STC)، و68% عبر شبكات شركة (زين).