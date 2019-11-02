رسالة من وزير الإسكان تُدخل البهجة على قلوب مستفيدي “القرض العقاري القائم”

فوجئ المواطنون الذين تملكوا منازلهم عن طريق البنوك في السنوات الماضية، برسالة من وزير الإسكان ماجد الحقيل، تُبشرهم بتمكينهم من الاستفادة من الدعم السكني عن طريق مبادرة «القرض العقاري القائم». وتلقى عدد كبير من المواطنين رسالة نصية باسم وزير الإسكان الحقيل عبر الهاتف الجوال، متضمنة: ما نسيناك.. أبشرك بدعم قرضك العقاري القائم، أرجو التواصل مع زملائي على الرقم 199090. ووفق الرسالة، تتحمل الإسكان أرباح التمويل لتخفيف أعباء السداد على المستفيدين، وتحسين المبادرات بما يتلاءم مع حاجة المواطن، وهذا تأكيد على أن استدامة دعم المواطن عنصر رئيس في الخطة الاستراتيجية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتناقل مغردون عبر حساباتهم في «تويتر» مقطع فيديو لأحد المستفيدين من القرض العقاري القائم؛ حيث أكد تلقيه رسالة نصية باسم الوزير ماجد الحقيل، معبرًا عن سعادته الغامرة بالموافقة على قرضه القائم؛ حيث إنه يعمل على بناء منزل العمر، وقد حصل على قرض عقاري كبير، مقدمًا شكره للوزير الحقيل. وتعد مبادرة «تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم» إحدى مبادرات الإسكان التي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية أو الوزارة، والحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل الخاصة، ومازالوا مستمرين في عملية السداد من الاستفادة من هذه المبادرة، الأمر الذي يسهم في تخفيض الأقساط الشهرية على المستفيدين عن طريق تحمل أرباح التمويل العقاري من الجهة الممولة.