الأرصاد: طقس مستقر على غالبية مناطق المملكة الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الأحد، أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير. وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الطقس سيكون مستقرًّا على معظم مناطق المملكة. ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة بـ39 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «أبها وطريف» بـ11 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسط الموج.