هل تسقط مخالفة السرعة إذا كان السائق ينقل حالة طارئة للمستشفى؟

أجاب الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على “تويتر” عن سؤال مواطن قال إن أجهزة الرصد الآلي (ساهر) صوّرته مسرعاً أثناء نقله حالة طارئة.

وقال المواطن إن سيره بسرعة زائدة عن الحدّ المسموح به كان لإيصال ابنه إلى المستشفى، متسائلاً عمّا إنْ كانت المخالفة ستسقط عنه أم لا. وكان جواب الحساب الرسمي للمرور أن على المواطن مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة الطارئة، ما يفيد بأن الهيئة هي الموكلة بالنظر في إمكانية إسقاط المخالفة من عدمها.