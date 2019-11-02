2019-11-02

إنقاذ مواطن سقط في منطقة جبلية بمنتزه في نجران

متابعات الخليج 365 - نجران

باشر الدفاع المدني في نجران، مساء اليوم السبت، حالة سقوط وإصابة مواطن في منطقة جبلية بمنتزه آبا الرشاش.

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وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إنقاذ متابعات الخليج 365 ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحالة وإنقاذ متابعات الخليج 365.







