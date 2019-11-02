- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إنقاذ مواطن سقط في منطقة جبلية بمنتزه في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنقاذ مواطن سقط في منطقة جبلية بمنتزه في نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
باشر الدفاع المدني في نجران، مساء اليوم السبت، حالة سقوط وإصابة مواطن في منطقة جبلية بمنتزه آبا الرشاش.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إنقاذ متابعات الخليج 365 ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحالة وإنقاذ متابعات الخليج 365.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ مواطن سقط في منطقة جبلية بمنتزه في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.