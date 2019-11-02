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طقس مستقر غدًا مع سحب رعدية بهذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، فيما سيكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستسجل أعلى درجات الحرارة بـ39 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها وطريف بـ11 درجة.
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