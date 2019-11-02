شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اعتمد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز موعد انطلاقة «مهرجان السمح الموسمي الأول»، الذي تنظمه بلدية محافظة دومة الجندل في مدينة التمور بالمحافظة يوم الخميس القادم ويستمر 10 أيام.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمهرجان رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على موافقته بإقامة المهرجان، الذي يعد إضافة كبيرة لمنتجي السمح، حيث سيُعرّف من خلاله بهذا المنتج وتسويقه ليسهم في تنمية المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

كما قدم العنزي شكره وتقديره لكل من أسهم في إقامة المهرجان، وعلى رأسهم محافظ دومة الجندل رئيس لجنة التنمية السياحية الدكتور طلال بن مشل التمياط، وأمين المنطقة المهندس عاطف بن الشرعان الذي وجه بتسخير جميع الإمكانيات لضمان نجاح المهرجان، ورئيس المجلس البلدي الدكتور نواف السالم، داعيًا الله أن يكون هذا المهرجان عند تطلعات الجميع، وأن يحقق الأهداف المنشودة.