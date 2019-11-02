شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الجوف يفتتح مجمع كليات البنين بطبرجل.. الإثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يفتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بعد غد الإثنين، مجمع كليات البنين التابع لجامعة الجوف في محافظة طبرجل بحضور مسؤولي المحافظة.

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ورحّب مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بسمو أمير المنطقة، رافعاً لسموه الشكر والامتنان على دعمه وتوجيهاته الدائمة للجامعة، «فمنذ توليه قيادة المنطقة وهو يحرص بشكل شخصي ويتابع كل شؤون الجامعة، ويحرص على تشريف مناسباتها المتنوعة».

وقال: إن الرعاية والتشريف ستدفعان الجامعة نحو الأمام لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية إنشائياً وبحثياً وتعليمياً، وترجمة الدعم الكبير الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشار البشري إلى أن افتتاح هذا المشروع يتزامن مع صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للجامعات، مما سيدفع الجامعة نحو استثمار مكتسبات النظام في المزيد من التطوير الشامل.