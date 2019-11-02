حقوق الإنسان تصنف إعلانات العمالة المنزلية جرائم اتجار بالأشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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صنفت هيئة حقوق الإنسان نشر الإعلانات التي تروج للعمالة المنزلية جرائم اتجار بالأشخاص.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الالكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، وصنفت تلك الإعلانات بأنها مؤشر على إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي تجرمها أنظمة المملكة، وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وبينت أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها تعد نوعا من أنواع الاتجار بالأشخاص، محذرة بشدة المواقع الالكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات، وأنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن.
وأكدت أن الاتجار بالأشخاص يعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.
بماذا توعدت حيال نشر الإعلانات؟
اتخاذ إجراءات صارمة
رصد المواقع المروجة لها
التحذير من نشرها
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