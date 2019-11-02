فرز وإجازة جزء من أرض جوهرة المطار بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدر أمر سام بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام التي تبلغ 239,981ر3 م2، وفقا لما أعلنته لجنة المساهمات العقارية «تصفية».

وأوضح الأمين العام للجنة الدكتور بدر الشويعر أن الأمر السامي الكريم، وجه كذلك بدراسة المساحة المتبقية من أرض المساهمة والبت فيها، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بحصر المساهمين تمهيدا لاستكمال إجراءات الصرف وفقا لآلية العمل لدى اللجنة والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

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وتختص لجنة المساهمات العقارية بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأفضل عائد وأقرب وقت.

جوهرة المطار:

نصف مليار ريال إجمالي قيمة الأسهم

2000 مساهم عدد المساهمين