توابع زلزالية تضرب جنوب الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

تعرضت مناطق جنوب الفلبين أمس لمزيد من التوابع الزلزالية، بعد سلسلة من الزلازل القوية، أسفرت عن إلحاق أضرار بنحو 150 ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

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ولقي 24 شخصا حتفهم في ثلاث هزات رئيسية في منطقة «مينداناو» جنوب البلاد منذ 16 أكتوبر الماضي، عندما وقع الزلزال الأول بقوة 6.3 درجات، بالقرب من بلدة «تولونان» في إقليم كوتاباتو، على بعد حوالي ألف كلم جنوب مانيلا.

وأعقب ذلك زلزال بقوة 6.6 درجات الثلاثاء الماضي، وآخر بقوة 6.5 درجات الخميس الماضي، وكان مركزاهما بالقرب من بلدة تولونان.

وقال معهد «علم البراكين والزلازل» الفلبيني «بسبب حجم هذين الزلزالين، من المتوقع حدوث زلازل ما بين صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة مركز الزلزال وربما تستمر عدة أيام إلى أسابيع».