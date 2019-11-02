3 وفيات و30 إصابة في حادث حافلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تخار (أفغانستان)

ذكر مسؤولون محليون أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب نحو 30 آخرين، في حادث مروري على طريق «تخار-باداخشان» السريع شمال شرق أفغانستان صباح أمس، طبقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

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ووقع الحادث في منطقة «كالافجان» بإقليم تخار شمال شرق البلاد صباح أمس، عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها وانحرفت عن الطريق.

وذكر المسؤولون أن بعض الجرحى في حالة حرجة.

وغالبا ما تحدث الحوادث المرورية على الطرق السريعة في أفغانستان، بسبب إهمال السائقين وعدم وجود طرق جيدة وإشارات مرورية، fحسب مسؤولي الحكومة.