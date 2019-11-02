القبض على الممثلة جين فوندا في مظاهرة المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _واشنطن
اعتقلت الممثلة الأمريكية المعروفة جين فوندا، مرة أخرى في واشنطن على خلفية مشاركتها في أنشطة العصيان المدني المنسق لزيادة الوعي بقضايا المناخ.
وعلى عكس المشاهير الآخرين، الذين يغيرون ملابسهم في بعض الأحيان مرات عدة في اليوم الواحد، لأنه يتم تصويرهم في مناسبات مختلفة، تتمسك فوندا (81 عاما) بمعطفها الشهير ذا اللون الأحمر الفاتح أسبوعا بعد أسبوع للمشاركة في الاحتجاجات.
واعتقلت السلطات فوندا خلال مشاركتها في المظاهرات المطالبة بالحفاظ على البيئة في 12 أكتوبر الماضي أمام مبنى الكونجرس خلال مظاهرة للدفاع عن البيئة.
وفوندا واحدة من 16 شخصا اعتقلوا خلال هذه المظاهرات في واشنطن، وقالت محطة سي بي إس الأمريكية إن جميع المعتقلين وجهت لهم اتهامات بإعاقة الطريق والتجمهر.
ومن المعروف أن لفوندا تاريخ طويل من المشاركة في المظاهرات.
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