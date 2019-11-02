الإكوادور وأستراليا ترافقان نيجيريا للدور الثاني بمونديال الناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريودي جانيرو

تأهل المنتخبان الإكوادوري والأسترالي إلى الدور الثاني (دور الـ16) في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعدما حقق كل منهما فوزا ثمينا أمس الأول في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.

وفازت الإكوادور على المجر 3 - 2، وأستراليا على نيجيريا 2 - 1.

Advertisements

وفازت نيوزيلندا على كندا 1-0، فيما حقق المنتخب البرازيلي العلامة الكاملة بالفوز على أنجولا 2 -0 في المجموعة الأولى.

ورفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف خلف نظيره النيجيري الذي تأهل رسميا قبل هذه الجولة.

وفي المقابل، تأهل المنتخب الأسترالي إلى الدور الثاني ضمن أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الست.