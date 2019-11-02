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ضبطت دوريات مرور العاصمة المقدسة قائد شاحنة؛ سار للخلف بمركبته "ريوس" وسط طريق يشهد كثافة مرورية، دون مراعاة واحترام لأنظمة المرور.
وتفصيلاً، تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "الخليج 365" بعد توثيقها مقطع فيديو لشاحنة وهي ترجع للخلف عكس اتجاه السير، بعد أن تجاوزت مدخلاً في الطريق؛ ليقف قائدها وسط المسار السريع، ويعود بمركبته بعكس اتجاه السير عشرات الأمتار دون مراعاة لأنظمة المرور، أو ما قد يتسبب به عكسه السير من حوادث لا قدر الله، بالرغم من تنبيهات قائدي المركبات له.
وبدورها، تجاوبت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة مع الفيديو؛ وضبطت المركبة بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو، وأحالت المركبة والمخالف إلى هيئة الجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفة.
مخالفة مرورية قائد شاحنة عكس السير العاصمة المقدسة مكة المكرمة مرور العاصمة المقدسة المرور هيئة الجزاءات المرورية
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 09:33 PM
أربك مرتادي الطريق وتجاهل التنبيهاتإحالة قائد مركبة لهيئة الجزاءات لسيره بالعكس في مسار سريع
ضبطت دوريات مرور العاصمة المقدسة قائد شاحنة؛ سار للخلف بمركبته "ريوس" وسط طريق يشهد كثافة مرورية، دون مراعاة واحترام لأنظمة المرور.
وتفصيلاً، تجاوبت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع "الخليج 365" بعد توثيقها مقطع فيديو لشاحنة وهي ترجع للخلف عكس اتجاه السير، بعد أن تجاوزت مدخلاً في الطريق؛ ليقف قائدها وسط المسار السريع، ويعود بمركبته بعكس اتجاه السير عشرات الأمتار دون مراعاة لأنظمة المرور، أو ما قد يتسبب به عكسه السير من حوادث لا قدر الله، بالرغم من تنبيهات قائدي المركبات له.
وبدورها، تجاوبت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة مع الفيديو؛ وضبطت المركبة بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو، وأحالت المركبة والمخالف إلى هيئة الجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفة.
، إحالة قائد مركبة لهيئة الجزاءات لسيره بالعكس في مسار سريع ،
المصدر : الخليج 365
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