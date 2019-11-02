، بالفيديو.. الخيبري يرمي هاتف مشجع أرضًا.. ويعلق: هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهد وصول فريق نادي الشباب لكرة القدم منطقة القصيم أمس الجمعة لخوض مباراة ضد فريق التعاون اليوم السبت في الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حادثة غريبة عندما تحدَّث أحد المشجعين وهو موجه كاميرا هاتفه نحو اللاعب عبدالملك الخيبري؛ ليخطف الأخير الهاتف ويرميه بعيدًا، ويواصل طريقه.

ووفق مقطع فيديو فإن المشجع قال أثناء تصويره اللاعب: "هذا مدري وش يلعب"، وقبل أن يكمل حديثه خطف "الخيبري" الجوال، ورماه بعيدًا، ومضى، ثم دخل معه المشجع في شجار.

واختلف آراء مَن شاهد الفيديو بين مؤيد للاعب؛ لأن المشجع استفزه، ومَن يرى ضرورة التحلي بالحلم؛ لأنه يمتلك خبرة في التعامل مع المشجعين على مختلف ميولهم.

من جانبه، علّق الخيبري على الحادثة بعد نهاية المباراة، وقال في حديث للقناة الرياضية: "عند وصولنا إلى الفندق جاء بعض الجماهير للتصوير معي أنا وزملائي اللاعبين، وحضر مشجع لا يمثل إلا نفسه؛ إذ كان يصور ويتلفظ عليّ بألفاظ ليس التلفزيون مكان ذكرها. صحيح أن ردة فعلي ليست مناسبة للرأي العام؛ لذا أنا أعتذر، لكن تصرفي كان ردة فعل لشيء سيئ تعرضت له". عبدالملك الخيبري الشباب التعاون