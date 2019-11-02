محمد بن مسعود - الدمام - 02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 08:53 PM كأول سعودي يفوز بهذا المنصب "السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية "السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية فاز رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لأربع سنوات. جاء ذلك بعد أن كسب "السعدي" أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، والذي عقد ظهر اليوم السبت بدولة الكويت. Advertisements ويعد "السعدي" أول سعودي يفوز بذلك المنصب منذ تأسيس الاتحاد السعودي للرماية. الكلمات المفتاحية ، "السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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