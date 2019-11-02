موعد صرف الدفعة 24 من حساب المواطن لشهر نوفمبر |استعلام نتائج الأهلية برقم السجل

صدرت نتائج الأهلية الدورة 24 لشهر نوفمبر 2019 برنامج حساب المواطن، ويمكن الآن التحقق من الأهلية برقم السجل، وفقاً لما أعلنه برنامج حساب المواطن على تويتر، ويمكن التحقق من نتائج الأهلية للدفعة 24 للمستفيدين من صرفها، ويتم صرف الدفعة 24 من حساب المواطن من خلال المصارف الرسمية كما هو مقرر في اليوم العاشر من كل شهر، على أن يتم صرف الدفعة 24 لشهر نوفمبر بداية من يوم السبت 12 ربيع الأول الموافق ليوم 9 نوفمبر يوم المولد النبوي الشريف والذي لا يعتبر يوم عطلة رسمية في المملكة.

ووفقاً لبرنامج دعم حساب المواطن، فإن دفعة الدعم الشهرية التي يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذا ما صادف يوم الدفع يوم عطلة رسمية فيتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوماً آخر، وقد أعلن المختصون ببرنامج حساب المواطن أنه لا صحة لما تردد من أنباء تشير إلى احتمالية زيادة قيمة المبلغ المقدم للدعم بحساب المواطن أو وقفه بحلول نهاية العام الحالي، وأن جميع ما يثار حول هذا الشأن ما هي إلا شائعات.

استعلام نتائج الأهلية للدفعة 24 بحساب المواطن

يتسفيد المواطنون من برنامج حساب المواطن إذا ما انطبقت عليهم شروط نزول الأهلية التالية:-

الإقامة داخل المملكة.

عدم الخروج خارج المملكة 90 يوم متصل.

حمل بطاقة تنقل.

تطابق البيانات المعلنة مع بيانات الجهة ذات العلاقة.

أن لا يكون المتقدم مسجوناً أو بأحد مراكز الإيواء الحكومي.

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رابط برنامج حساب المواطن للتسجيل

للحصول على نتائج الأهلية الدفعة 24 لشهر نوفمبر والتسجيل لمعرفة التفاصيل الخاصة بموعد صرف دفعات الدعم، يرجى اتباع الخطوات الآتية:-