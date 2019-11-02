

سكاكا 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعد غد الاثنين مجمع كليات البنين التابع لجامعة الجوف في محافظة طبرجل بحضور مسؤولي المحافظة .

ورحّب معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بسمو أمير المنطقة، رافعاً لسموه الشكر والامتنان على دعمه وتوجيهاته الدائمة للجامعة، "فمنذ توليه قيادة المنطقة وهو يحرص بشكل شخصي ويتابع كل شؤون الجامعة، ويحرص على تشريف مناسباتها المتنوعة".

وقال معاليه: إن هذه الرعاية والتشريف ستدفع الجامعة نحو الأمام لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية إنشائياً وبحثياً وتعليمياً، وترجمة الدعم الكبير الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

وأشار البشري إلى أن افتتاح هذا المشروع يتزامن مع صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للجامعات، مما سيدفع الجامعة نحو استثمار مكتسبات النظام في المزيد من التطوير الشامل.

//انتهى//

20:48ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ سمو أمير منطقة الجوف يفتتح مجمع كليات البنين بمحافظة طبرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.