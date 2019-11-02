السعودية اليوم / هزة أرضية بقوة 3.5 في الجنوب اللبناني



بيروت 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس

شعر أهالي مدينة بنت جبيل الجنوبية اللبنانية وجوارها بهزّة أرضية خفيفة.

وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنّ الهزة التي شعر بها أبناء الجنوب مصدرها بحيرة طبريا في الأراضي المحتلة، وهي بقوة 3.5 على مقياس ريختر.

وأكّدت مديرة المركز مارلين براكس أن الهزة الأرضية حصلت خارج لبنان في بحيرة طبريا وليست لها ارتدادات، مشيرة إلى أنّ الهزة طبيعية كالتي تحصل في لبنان ولكن بسبب قوتها شعر بها المواطنون في الجنوب بالمناطق الحدودية كبنت جبيل، شددت على أنها هزة اعتيادية لا توحي بأنه من الممكن حصول ترددات معينة أو عدم حصولها.

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20:20ت م

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