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2019-11-02 إنفوجرافيك.. غرامات مخالفات الذوق العام: 3 آلاف ريال لخدش الحياء متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة إنفوجرافيك يبين غرامات مخالفات الذوق العام. وبحسب الإنفوجرافيك، فإن عقوبة التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفًا ذا طبيعة جنسية 3000 ريال لأول مرة، و6000 ريال حال التكرار. Advertisements أما عقوبة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة ألف ريال أول مرة، وألفا ريال في حال تكرار الفعلة. وبالنسبة لارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم فعقوبتها أول مرة 100 ريال و200 ريال في حالة التكرار.







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