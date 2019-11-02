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حريق في مكيفات مخزنة بالخبر والمدني يباشر

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2019-11-02

حريق في مكيفات مخزنة بالخبر والمدني يباشر

متابعات الخليج 365 - الخبر

أخمد الدفاع المدني في الخبر، اليوم السبت، حريقًا اندلع في مجموعة من المكيفات مخزنة في فناء مجمع سكني.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق، والتلفيات التي حدثت في الموقع والمكيفات.

 




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