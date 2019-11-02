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إطلاق MySIM لإصدار شريحة جوال من خلال منصة النفاذ الوطني
باستخدام رمز الدخول الخاص بنظام أبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت STC خدمة MySIM لتفعيل شريحة الجوال من خلال منصة النفاذ الوطني؛ كأول مُشغل في المملكة يقدم هذه الخدمة المخصصة لعملاء المفوتر.
وأوضحت الشركة أن تفعيل الشريحة متاح عبر تطبيق MySTC الذي يربط العميل ببوابة النفاذ الوطني الموحد لتوثيق عملية تفعيل الشريحة إلكترونيًّا باستخدام رمز الدخول الخاص بنظام “أبشر”، وتشمل الخدمة تأسيس خط جديد واستبدال الشريحة وأيضًا لنقل الرقم من مشغل آخر إلى STC وذلك لعملاء المفوتر في الوقت الحالي.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس لوحدة المستهلك، المهندس عليان بن محمد الوتيد، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي استكمالًا لدور STC كممكن للتحول الرقمي في المملكة. مشيرًا إلى أن تفعيل الخدمة عبر إجراءات رقمية ينسجم مع إستراتيجية STC “تجرأ” في رقمنة الخدمات بما يثري حياة الناس بطرق مبتكرة تعتمد على التقنية الحديثة.
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