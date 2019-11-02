41921 مستفيدة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بحفر الباطن

2019-11-02

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

بلغت عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي 41921 مستفيدة، حيث شملت المستشفيات، والمراكز الصحية، والكليات والمدارس، والمجمعات التجارية، ومطار القيصومة.

ووصل عدد المستفيدات من حملة التوعية إلى 40119 ألف مستفيدة، بمعدل 260%، فيما بلغ عدد السيدات اللاتي تم فحصهن بأجهزة الماموجرام إلى 1802 سيدة، يمثلن الفئة العمرية 40- 69، بمعدل480%.

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وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية الأولية من سرطان الثدي من خلال تقليل نسبة انتشار عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، إضافة إلى تعريفهن بجهاز الماموجرام وأوقات موعد الكشف مع توزيع المنشورات التوعوية التي توضح أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، كما تم تثقيفهن على طريق الفحص اليدوي المنزلي.

وتم تدشين الحملة من قبل محافظ حفر الباطن بصحة المحافظة بداية شهر أكتوبر، تحت شعار لا تنتظري الأعراض افحصي الآن.

وتحرص صحة حفر الباطن على إقامة الحملات التوعوية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع ورفع معدل الوقاية.